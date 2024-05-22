Enflasyon verisi sterlini güçlendirdi

"POUND İÇİN İYİ BİR HABER"

Vantage piyasa analisti Jamie Dutta bir notunda, özellikle hizmet enflasyonunun yüksek seyretmeye devam etmesi nedeniyle İngiltere Merkez Bankası'nın Haziran ayında faiz indirimine gitme ihtimalini ortadan kaldıran bu verinin "pound için iyi bir haber" olduğunu söyledi.

Dutta, "Bu hizmet enflasyonu, bazı Para Politikası Kurulu yetkililerinin Haziran ayında faiz indirimi yönünde oy kullanması için hala çok yüksek" dedi.