BoE’nin aktif devlet tahvili satışı eylül’de sona erebilir

"BAŞLAMASINDAN BU YANA GÖRÜLEN EN YÜKSEK SEVİYE"

UBS yayımladığı raporda, "BOE'nin Kısa Vadeli Repo (STR) piyasası operasyonu aracılığıyla likidite talebi, 15 Mayıs itibariyle önemli ölçüde artarak yaklaşık 13,5 milyar GBP'ye yükseldi ve bu, operasyonun 2022'de başlamasından bu yana görülen en yüksek seviye" dedi.

UBS, BOE'nin Varlık Satın Alma Kolaylığı (APF) yaldız varlıklarını gevşetmeye devam edeceğini, ancak yalnızca yaldız itfaları yoluyla daha yavaş bir hızda olacağını öngörürken, "2025'te yaklaşık 87 milyar GBP, 2026'da 55 milyar GBP ve 2027'de 44 milyar GBP APF yaldızının vadesi doluyor" dedi.