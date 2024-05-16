Yabancılardan rekor tahvil alımı

SON 3 YILIN ZİRVESİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Mayıs itibarıyla 39 milyar 534,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Mayıs'ta 40 milyar 382,7 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde, 3 milyar 927,3 milyon dolar olan yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 796 milyon dolarla yaklaşık son 3 yılın zirvesine çıkarken, ŞBS stokları 211 milyon dolardan 229,6 milyon dolara yükseldi.