Apara Piyasalar Putin: Ödemelerin yüzde 90'ı yuan ve ruble olarak yapılıyor
Giriş Tarihi: 16.5.2024 09:05 Son Güncelleme: 16.5.2024 09:06

Putin: Ödemelerin yüzde 90'ı yuan ve ruble olarak yapılıyor

Putin: Ödemelerin yüzde 90’ı yuan ve ruble olarak yapılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Çin arasında tüm ödemelerin yüzde 90'ının yua n ve ruble olarak yapıldığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir, Pekin'de yaptığı görüşmelerde mevkidaşı Xi Jinping'e Çin-Rusya ilişkilerinin dünya için "dengeleyici" olduğunu söyledi.

RIA'nın haberine göre Putin, "Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler fırsatçı değildir ve kimseye karşı yönlendirilmemiştir. Uluslararası meselelerdeki işbirliğimiz uluslararası arenada istikrar sağlayıcı faktörlerden biridir" dedi.

"TÜM ÖDEMELERİN %90'I RUBLE VE YUAN OLARAK YAPILIYOR"

Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e, Rus ve Çinli yetkililerin ödemeleri kendi ulusal para birimleriyle yapma yönündeki "zamanında" kararının iki ülke arasındaki ticareti güçlendirdiğini söyledi.

Putin, "Bugün tüm ödemelerin %90'ı ruble ve yuan olarak yapılıyor" dedi.

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Putin: Ödemelerin yüzde 90'ı yuan ve ruble olarak yapılıyor
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