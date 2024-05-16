Putin: Ödemelerin yüzde 90’ı yuan ve ruble olarak yapılıyor

"TÜM ÖDEMELERİN %90'I RUBLE VE YUAN OLARAK YAPILIYOR"

Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e, Rus ve Çinli yetkililerin ödemeleri kendi ulusal para birimleriyle yapma yönündeki "zamanında" kararının iki ülke arasındaki ticareti güçlendirdiğini söyledi.

Putin, "Bugün tüm ödemelerin %90'ı ruble ve yuan olarak yapılıyor" dedi.