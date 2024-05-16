Çin’de teşvik beklentisi demir cevherini destekledi

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'deki yetkililerin hükümetin satılmayan evleri satın alacağı yönündeki haberlerinin hem yatırımcı güvenini hem de temel çelik üretimi bileşenine yönelik talep görünümünü artırmasıyla toparlandı.
Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, %1,05 artışla 868 yuan/ton (120,29 dolar) seviyesinde işlem gördü. Singapur Borsası'nda Haziran ayı demir cevheri, %1,1 artışla 114,95 dolar/tona yükseldi.
Bloomberg News'in dünkü kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin yerel yönetimleri ülke çapında milyonlarca satılmamış ev satın almasına yönelik bir planı değerlendiriyor.
PASLANMAZ ÇELİK ÇOK AZ DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİ
Doğudaki Hangzhou şehrinin Linan bölgesi Salı günü, yerel yönetimin kamuya ait kiralık konutlar için özel geliştiricilerden yeni daireler satın alacağına dair bir bildiri yayınladı.
Analistler, bu yılki zirve talebin Nisan ayının ikinci yarısından Mayıs ayının sonuna kadar devam edeceğini ve cevher fiyatlarını destekleyeceğine inandıklarını ifade etti.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri hafif yükselişler kaydetti. İnşaat demiri %0,53 arttı, sıcak haddelenmiş rulo %0,69 arttı, filmaşin %0,47 arttı ve paslanmaz çelik ise çok az değişiklik gösterdi.