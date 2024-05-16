Çin’de teşvik beklentisi demir cevherini destekledi

PASLANMAZ ÇELİK ÇOK AZ DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİ

Doğudaki Hangzhou şehrinin Linan bölgesi Salı günü, yerel yönetimin kamuya ait kiralık konutlar için özel geliştiricilerden yeni daireler satın alacağına dair bir bildiri yayınladı.

Analistler, bu yılki zirve talebin Nisan ayının ikinci yarısından Mayıs ayının sonuna kadar devam edeceğini ve cevher fiyatlarını destekleyeceğine inandıklarını ifade etti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri hafif yükselişler kaydetti. İnşaat demiri %0,53 arttı, sıcak haddelenmiş rulo %0,69 arttı, filmaşin %0,47 arttı ve paslanmaz çelik ise çok az değişiklik gösterdi.