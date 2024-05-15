S&P 500’de yatay bir seyir bekleniyor

Goldman Sachs Group baş ABD hisse senedi stratejisti David Kostin'e göre S&P 500 Endeksi'nin bugünden yıl sonuna kadar daha fazla kazanç sağlaması pek olası değil.
Bloomberg TV'ye konuşan Kostin, 5.200 olan gösterge tahvil için 2024 fiyat hedefini yinelerken, "şu andan yıl sonuna kadar kabaca yatay bir getiri" gördüğünü belirtti.
Kostin, bankanın ekonomi, kazançlar, değerleme ve para akışını içeren modellemesinin daha fazla yükseliş için yer olmadığını gösterdiğini söyledi.
REEL GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA BÜYÜMESİNİN %3 OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Goldman'ın ekonomistleri bu yıl ABD'nin reel gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesini %3 civarında görüyor ve bankanın hisse senedi stratejistleri 2024 yılında %8'lik bir kazanç büyümesi öngörürken, değerlemelerin halihazırda tarihsel olarak yüksek olduğunu vurguluyor.
Kostin, "Çoklu genişleme olasılığı mümkün olsa da daha düşük bir olasılık" dedi.
Kostin'in görünümüne yönelik yukarı yönlü bir risk, yetkililerin faiz oranlarını piyasaların şu anda beklediğinden daha agresif bir şekilde geri çevirmesi durumunda ortaya çıkabilir, ancak bu noktada bunun kartlarda olmadığını vurguladı.
Kostin, "Bu bizim baz senaryomuz değil. Temel varsayımımız, piyasanın bu katsayı seviyesinde ya da aslında yıl sonuna doğru daha da düşük bir katsayı seviyesinde işlem göreceği yönünde" dedi.