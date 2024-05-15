S&P 500’de yatay bir seyir bekleniyor

REEL GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA BÜYÜMESİNİN %3 OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Goldman'ın ekonomistleri bu yıl ABD'nin reel gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesini %3 civarında görüyor ve bankanın hisse senedi stratejistleri 2024 yılında %8'lik bir kazanç büyümesi öngörürken, değerlemelerin halihazırda tarihsel olarak yüksek olduğunu vurguluyor.

Kostin, "Çoklu genişleme olasılığı mümkün olsa da daha düşük bir olasılık" dedi.

Kostin'in görünümüne yönelik yukarı yönlü bir risk, yetkililerin faiz oranlarını piyasaların şu anda beklediğinden daha agresif bir şekilde geri çevirmesi durumunda ortaya çıkabilir, ancak bu noktada bunun kartlarda olmadığını vurguladı.

Kostin, "Bu bizim baz senaryomuz değil. Temel varsayımımız, piyasanın bu katsayı seviyesinde ya da aslında yıl sonuna doğru daha da düşük bir katsayı seviyesinde işlem göreceği yönünde" dedi.