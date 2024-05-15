Apara Piyasalar Altın fiyatları yükselişini güçlendirdi
Giriş Tarihi: 15.5.2024 16:02 Son Güncelleme: 15.5.2024 16:04

Altın fiyatları yükselişini güçlendirdi

Altın fiyatları yükselişini güçlendirdi

Piyasalar Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağını anlamaya çalışırken, ılımlı gelen Nisan ayı ABD enflasyonu Hazine kağıdı getirilerini ve ABD dolarını düşürdü. Ons altın ise 22 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Nisan ayı çekirdek TÜFE, beklentileri karşılayarak %0,4'ten %0,3'e yavaşladı ve 12 aylık değer Mart ayındaki %3,8'den %3,6'ya geriledi. Manşet enflasyonda %0,4'ten %0,3'e yavaşlayarak tahminlerin biraz altında kaldı ve yıllık gösterge %3,5'ten %3,4'e düştü.

Enflasyon verileri sonrasında 10 yıllık ABD Hazine kağıdı getirisi %4,583'ten %4,368'e geriledi. WSJ Dolar endeksi düne %0,4 düşüştü.

EUR/USD veri sonrasında 1,08694'e kadar yükseldi. Şu sıralarda 1,08584'ten işlem görüyor.

Ons altın da veriden hemen sonra 2379 doları gördü. Ardından 2367 dolara kadar geri çekildi. Şu sıralarda ise 2374 dolar civarında dalgalanıyor.

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Altın fiyatları yükselişini güçlendirdi
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