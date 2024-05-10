Apara Piyasalar Tahvil fonlarına son 33 ayın en büyük haftalık sermaye girişi yaşandı
Giriş Tarihi: 10.5.2024 11:34 Son Güncelleme: 10.5.2024 11:35

Tahvil fonlarına son 33 ayın en büyük haftalık sermaye girişi yaşandı

Tahvil fonlarına son 33 ayın en büyük haftalık sermaye girişi yaşandı

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre tahvil fonlarına temmuz 2021'den bu yana görülen en büyük haftalık sermaye girişi yaşandı.

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre, yatırımcıların sabit gelir piyasalarına yönelmesiyle küresel tahvil fonlarına sermaye girişi 8 Mayıs haftasında Temmuz 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

SERMAYE GİRİŞİ 20 HAFTADIR SÜRÜYOR

8 Mayıs haftasında tahvil fonları 17,8 milyar dolarlık giriş yaşandı. Tahvil fonlarına sermaye girişi 20 haftadır sürüyor.

Hisse senedi fonlarına 14,8 milyar dolar sermaye girişinin olduğu 8 Mayıs haftasında nakit fonlar da 67,8 milyar dolar yatırım çekti. Kripto yatırım araçlarına 100 milyon dolar sermaye girişi olurken. altın fonlarından 700 milyon dolar çıktı.

8 Mayıs haftasında gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinden 600 milyon dolar çıkarken, gelişmekte olan piyasa tahvillerinden de 700 milyon dolar çıkış oldu.

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Tahvil fonlarına son 33 ayın en büyük haftalık sermaye girişi yaşandı
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