Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin para piyasalarındaki fiyatlamaları olumlu yönde etkilemesi varlık fiyatlarına da yansıdı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin kişiyle geçen yıl ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Bununla birlikte Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığını belirterek, para politikasının kısıtlayıcı olduğunu ancak enflasyonu düşürmenin daha fazla zaman alabileceğini söyledi.

Fed yetkililerinin gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli duruşlarını korudukları görülürken, iş gücü piyasasında soğuma işaretlerinin devam etmesi Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine neden oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu sene yüzde 91 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine gideceği tahmin edilirken, bu hamlenin yüzde 70 olasılıkla eylül ayında yapılması bekleniyor.

Dünkü verinin ardından tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,50'ye indi.

Fed'in faiz indirimine eylülde başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi ve gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürmesiyle altının onsu dün yüzde 1,6 değer kazanırken, yeni günde 0,4 artışla 2 bin 357 dolardan alıcı buluyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 84,2 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,27, Dow Jones endeksi yüzde 0,85 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,51 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa'da dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25 seviyesinde sabit bırakırken, bölge genelinde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Bankadan yapılan açıklamada, manşet enflasyonun martta yıllık yüzde 3,2 olduğu ve yakın zamanda yüzde 2 hedefine gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyondaki düşüşe rağmen henüz politika faizini indirebilecekleri bir noktada olmadıklarını belirterek, "Haziran ayındaki toplantımızdan önce iki kez enflasyon ve bir de iş gücü piyasası verisini değerlendireceğiz. Açık olayım, haziranda politika faizinde bir değişiklik ne ihtimal dışında ne de planlı." dedi.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,98, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,55 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

New York borsasındaki yükseliş eğilimi yeni günde Asya'ya da taşınırken, ABD'nin Çin'e uyguladığı ticaret tarifelerini artırabileceği endişesi pay piyasalarındaki alıcılı seyri törpülüyor.

Japonya'da açıklanan verilere göre hanehalkı harcamaları üst üste 13. ayda da gerilerken, bu durumun Japon yenindeki değer kaybıyla mücadelede şahin adımlar atmaya hazırlanan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politika alanını daralttığı belirtiliyor.

Öte yandan, Çin'in Hong Kong'da yatırımı bulunan Çinli yatırımcıların temettü gelirlerinin vergiden muaf edilebileceğine yönelik haber akışı Hang Seng endeksindeki yükselişte önemli rol oynuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 10.268,58 puandan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dün yılın 2. Enflasyon Raporu'nu paylaştı.

Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektiklerini ve 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduklarını bildirdi.

Enflasyonla mücadele kapsamında ne gerekirse yapacaklarını kaydeden Karahan, "Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve, mevduat faizlerinin Türk lirasına geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Karahan, swap hariç net rezervlerde iyileşmenin devam ettiğini aktararak, "Son 2 haftada 18 milyar dolarlık bir ek iyileşme görmekteyiz. Böylece, ilgili dönemde swap hariç net rezervler toplam 34 milyar dolar artmıştır." şeklinde konuştu.

Söz konusu gelişmelerin ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de gerilerken, dün 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Dün TCMB tarafından açılanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Mayıs haftasında 761,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku 24 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 32,2490'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2650 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 100.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı sanayi üretimi ve işsizlik oranı

17.00 ABD, mayıs ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi