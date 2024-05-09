Platin arz açığında 10 yılın zirvesi öngörülüyor

Johnson Matthey, Rusya'dan sevkiyatların geçen yılki yüksek seviyelerden normale dönmesi ve endüstriyel talebin güçlü kalması nedeniyle platin piyasasının 2024 yılında son 10 yılın en büyük arz açığıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Otokatalizör üreticisiJohnson Matthe , tüm platin grubu metallerinin (PGM) - platin, paladyum ve rodyum - 2024 yılında arz açığı vermesini beklediğini de sözlerine ekledi.

Bu üç metal, araç motorlarından kaynaklanan emisyonları azaltan otokatalizörlerde kullanılırken, platin de diğer endüstrilerde, mücevher ve yatırım için kullanılıyor.

Johnson Matthey, platin piyasasında 2023'te 518.000 onsluk olan açığın bu yıl 598.000 onsa çıkmasını beklediğini söyledi.

Platin talebinin, otomotiv ve mücevherattaki küçük düşüşlerin yatırımdaki artışla dengelenmesiyle 7,61 milyon ons civarında dengeleneceğini tahmin etti.

Paladyum için JM, otomobil üreticilerinin kullanımının yaklaşık %7 düşerek toplam talebi 9,73 milyon onsa indireceğini ve geçen yıl 1,02 milyon ons olan piyasa açığını 358.000 onsa düşüreceğini söyledi.

Rodyum için de otomobil tüketiminin yaklaşık %6 oranında düşmesi ve toplam talebin %4 azalarak 1,06 milyon onsa gerilemesi bekleniyor. JM, rodyum piyasasının 2023'te 125.000 onstan 65.000 onsa düşerek arz fazlası oluşturacağını söyledi.