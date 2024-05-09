Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyallerin netleşmesi beklenmeye devam ediyor. Hong Kong ve Çin hariç Asya piyasaları negatif seyrederken, Japonya Merkez Bankasının nisandaki toplantısına ilişkin tutanaklar bankanın gittikçe daha da şahin bir politika benimseyebileceğini ortaya koyuyor.

Analistler, dolar/yen paritesi yeni günde de yükselişini sürdürürken, iki ülkedeki faiz farkının iki ülke para birimi arasındaki dengelenmeyi zorlaştırdığını belirtti. Dolar/yen paritesi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 155,76 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, Çin'de açıklanan verilere göre ülkede ihracat yüzde 1,5 ile beklentiler dahilinde, ithalat ise yüzde 8,4 ile öngörülerin üzerinde arttı.

Analistler, deflasyon endişesinin zaman zaman etkili olduğu Çin'de açıklanan ithalat rakamlarının ülkede harcamaların yavaş yavaş da olsa artmaya başlamış olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 38.070 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşüşle 2.712 puandan, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,8 değer kazancıyla 3.154 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 yükselişle 18.545 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 73.080 puandan işlem görüyor.