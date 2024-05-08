SEC Başkanı kripto varlık yatırımcıları için endişeli

Yatırımcıların kripto varlıkları için 'gerekli açıklamaları' alamadığını söyleyen SEC Başkanı Gary Gensler, "Şu anda kazanç sezonundayız. Herkes kazanç açıklamasının ne olduğunu ve kaç şirketin kazançlarını aştığını ya da geride kaldığını vb. soruyor. Bu sezon kazanç bültenlerine benzer şekilde bu kripto tokenlerden gelen açıklamalar nerede?" dedi.

CNBC'ye açıklamalarda bulunan SEC Başkanı Gary Gensler şunları söyledi:

"Bakın, herhangi bir şirket hakkında konuşamam. Ancak, kripto varlıkları alanından geri adım atarsak, hiçbirine önyargıda bulunmaksızın, bu tokenlerin çoğu, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından yorumlandığı üzere, ülke yasalarına göre menkul kıymetlerdir. Biz de bu yasayı takip ediyoruz. Ve siz, yatırımcılar, bu varlıklar hakkında gerekli ya da ihtiyaç duyulan açıklamaları alamıyorsunuz. Şu anda kazanç sezonundayız. Herkes kazanç açıklamasının ne olduğunu ve kaç şirketin kazançlarını aştığını ya da geride kaldığını vb. soruyor. Bu sezon kazanç bültenlerine benzer şekilde bu kripto tokenlerden gelen açıklamalar nerede?

Bana göre temel soru şu: Amerikalı yatırımcının korunmasını nasıl sağlayacağız? Ve şu anda, gerekli ya da ihtiyaç duyulan açıklamaları alamıyorlar. Oldukça merkezileşmiş olan bu piyasanın merkezindeki aracılar genellikle çelişki içindeler ve New York Borsası'nın yapmasına asla izin vermeyeceğimiz şeyler yapıyorlar. New York Borsası'nın yatırımcılara karşı işlem yapmasına izin verilmez"