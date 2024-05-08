İslam Memiş’ten altın yorumu: Gram altın düşebilir

Altın gram fiyatı, 2300 dolar psikolojik bandı üzerinde tutunan ONS'tan destek bulmasıyla 2400 lira civarında seyrediyor. İslam Memiş, altın fiyatları için düşme ihtimali olduğunu açıklayarak beklediği tarihi söyledi.

İŞTE ALTIN YÖNÜNÜ TAYİN EDEN ETMENLER

Altın piyasasının yönünü tayin eden Fed faiz kararı sonrası Fed Başkanının faiz indirimini ötelemesi sinyali altını geriletti. Ardından ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesi altını ONS öncülüğünde gerileten ikinci etmen haline geldi.

Piyasalarda yaşanan bu gelişmeler sonrası altın yeni haftada kısmi toparlanmalar yaşıyor. ONS 2300 dolar üzerinde tutunurken, altın gram fiyatı 2400 TL üzerinde seyrediyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN FLAŞ ALTIN YORUMU!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, flaş altın yorumu yaptı.

İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ons altın haftaya yüzde 1 yükselişle başladı. Ons altın tarafında biraz toparlanma var. Takip ettiğimiz bant aralığı ise 2280-2380 dolar.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ALIM FIRSATI…

Bu hafta toparlanma olabilir. Ancak önümüzdeki hafta 2260-2280 dolara kadar düşmesini bekliyorum. Yani ons altın tarafında yükselişler tekrar satışla karşılaşabilir.

Bu durum altın/dolar paritesinde pozitif bir etkiye sebep olabilir.

Şu anda bir kilogram altın 75 bin 700 dolar ediyor. Burası ons altınla birlikte hareket etmeye devam ediyor. Ons altında bir gerileme olunca tekrar 74.500 dolar seviyesini görme ihtimalimiz kuvvetli.

ALTIN GRAM FİYATI DÜŞEBİLİR

Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli. Ons altın nereye gidiyorsa gram altın da oraya gidecektir.

2 ALIM FIRSATI!

Şu anda riske atmamak için altın yüzde 50 alım fırsatı sunuyor.

Diğer yüzde 50 ihtimal ise ons altında 2260-2280 dolara kadar bir gerileme olursa dolar üzerinden altın almak ucuz olacaktır."