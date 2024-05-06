Orta Doğu endişeleri ons altının fiyatını yükseltti

Altın fiyatları, Fed'in yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentileri ve Orta Doğu'daki gerilimin getirisi olmayan külçenin cazibesini artırmasıyla Pazartesi günü yükseldi.

Ons altın bu saban 2315,40 dolara kadar toparlandı. Şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 0,35 artışla 2309,85 dolar seviyesinde.

Altın, bu yıl yaklaşık %12 değer kazandı. Metal, Nisan ayında art arda tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı rekor bir ralli yaptı ve bu kazançlar güçlü merkez bankası alımları, Asya piyasalarından gelen talep ve Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların ortasında liman alımlarıyla bağlantılı.

Pazar günü Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması karşılığında savaşa son verilmesi talebini yinelemesi ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bunu kesin bir dille reddetmesiyle Gazze'de ateşkes ihtimali zayıf göründü.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, altının "jeopolitik gelişmelere karşı hassas olmaya devam edeceğini ve ateşkes anlaşmasının bozulmasının fiyatlarda yeni bir yükselişe yol açabileceğini" söyledi.

Ayrıca, "zayıf ABD verileri Fed'e faiz indirimleri açısından daha fazla politika esnekliği sunuyor" dedi.

Cuma günü açıklanan veriler, ABD'de istihdam artışının Nisan ayında beklenenden daha fazla yavaşladığını gösterdi ve Fed'in bu yıl içinde faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentilerini güçlendirdi. Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM), imalat dışı PMI'ın Mart ayındaki 51,4'ten 49,4'e düştüğünü söyledi.

CME'nin FedWatch aracına göre, piyasalar Eylül ayında ABD'nin faiz indirimine gitme ihtimalini %67 olarak fiyatlıyor. Düşük faiz oranları külçe altın tutmanın fırsat maliyetini azaltıyor.

New York Fed Başkanı John Williams Cuma günü yaptığı açıklamada, enflasyon için %2 hedefinin Fed'in fiyat istikrarını sağlama çabaları için "kritik" olduğunu söylerken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD'nin faiz yolu "nokta grafiğinin" daha fazla bağlama ihtiyacı olduğunu belirtti.