Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyretti

Bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığında bıraktı. Bankadan yapılan açıklamada, bankanın, tahvil alımlarını bir önceki toplantıda alınan kararlar çerçevesinde sürdüreceği aktarılırken, para politikası kararının oy birliği ile alındığı ifade edildi.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda yaptığı açıklamada ekonomi ve fiyatlar üzerinde döviz piyasası etkisinin izlenmeye devam edileceğini kaydederek, enflasyon trendi yüzde 2'ye doğru ilerlerse politika faizinin yükseltileceğini belirtti.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda yıllık yüzde 1,4 artışla beklentilerin altında kaldı.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda 156,6 ile 34 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artışla 37.943 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 2.656 puan, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 1,2 primle 3.088 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 değer kazancıyla 17.675 puana çıkarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 74.155 puandan işlem görüyor.