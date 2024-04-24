Norveçli fon şirketinden dikkat çeken iddia

Norveç'in devasa egemen varlık fonunun CEO'su yaptığı açıklamada, teknoloji sektöründe "açıkça çok fazla köpük" olduğunu söyledi ve bunun çok fazla olup olmadığının bu haftaki teknoloji kazanç bonanzasına bağlı olabileceğini öne sürdü.

Norges Bank Investment Management (NBIM) CEO'su Nicolai Tangen Salı günü CNBC'nin "Squawk Box Europe" programına verdiği demeçte, "Yatırımda sosyal psikolojiyi kullanmak çok ama çok ilginç, çünkü nasıl karar verdiğinize, nasıl tarafsız kararlar aldığınıza, riske karşı iştahınıza ve benzerlerine bakıyoruz. Mevcut piyasadan ne okuyabileceğimize bakarsam, teknoloji sektöründe açıkça çok fazla köpük olduğunu söyleyebilirim. Bunun çok fazla olup olmadığı belli değil - ve sanırım cevabı haftanın ilerleyen günlerinde tüm bu sonuçlar geldiğinde alacağız" dedi.

Norveç'in varlık fonu Perşembe günü, teknoloji hisselerine yaptığı yatırımlardan elde ettiği güçlü getiriler sayesinde ilk çeyrekte yaklaşık 110 milyar dolar kâr elde ettiğini açıkladı.

Norges Bank Investment Management'ın CEO yardımcısı Trond Grande, o dönemde CNBC'ye verdiği demeçte, ABD'nin Muhteşem Yedi teknoloji devi olarak adlandırılan bazı şirketlerdeki son zayıflığın, yatırımcıların bu şirketlere ve iş modellerine "daha incelikli bir bakış" atmaya başladığını gösterdiğini söyledi.

Tangen, fonun özellikle arz fazlası endişeleri nedeniyle Nvidia gibi yarı iletken firmalardan ne zaman geri adım atmayı düşüneceği sorusuna şu yanıtı verdi. Nvidia'nın aşırı değerli olup olmadığı konusunda çok güçlü bir fikrim yok. İnanılmaz bir teknolojiye sahip inanılmaz bir şirket, çip sektörü söz konusu olduğunda gerçekten lider konumda." dedi.