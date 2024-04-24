Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,23 puan ve yüzde 0,74 değer kazanarak 9.716,25 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,84 ile finansal kiralama faktöring olurken, en çok kaybettiren yüzde 5,30 ile spor oldu.

Pazartesi günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybıyla 9.645,02 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed), faiz indirim zamanlamasına ilişkin devam eden belirsizliğe karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin IBM, Boeing ve Meta başta olmak üzere büyük şirketlerin açıklaması beklenen bilançolarına çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları ile çeşitli etkinliklere katılmak üzere gerçekleştirdiği ABD ziyaretindeki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'de yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin büyük olduğuna dikkati çeken Şimşek "Dezenflasyonla, yapısal reformlarla, mali disiplinle makroekonomik temelleri güçlendiriyoruz ve bu çok ilgi çekiyor. Onun için yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldi." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.