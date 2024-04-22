Hazine yaklaşık 31,7 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 22,9 oldu. Nominal teklifin 13 milyar 933 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 148 milyon lira, net satış 4 milyar 584,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılardan 5 milyar 681 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 27,14, reel bileşik faiz yüzde 28,98 oldu.

Nominal teklifin 32 milyar 154,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 18 milyar 578,1 milyon lira, net satış 18 milyar 80,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılardan 5 milyar 96 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki tahvil ihalesinde toplam 31 milyar 664,6 milyon lira borçlandı.