Petrol fiyatları yüzde 3’ten fazla yükseldi

Petrol fiyatları, İsrail füzelerinin İran'da bir bölgeyi vurduğuna dair haberlerin yarattığı endişelerin etkisiyle yüzde 3'den fazla arttı Gösterge kontratlarda fiyatlar varil başına 3 dolardan fazla yükseldikten sonra hafifçe gevşedi.

ICE'de Brent vadeli kontratları 2,88 dolar ya da %3,3 artışla varil başına 89,99 dolar oldu. NYMEX'de ABD Batı Teksas petrolü 2,89 dolar ya da %3,5 artışla varil başına 85,62 dolara yükseldi.

ABD haber kuruluşu ABC News, ABD'li bir yetkilinin İsrail füzelerinin İran'da bir bölgeyi vurduğunu söylediğini aktardı.

İran'ın Fars haber ajansı, İran'ın İsafahan kentindeki bir havaalanında patlamalar duyulduğunu ancak nedeninin hemen bilinmediğini söyledi. CNN'in haberine göre, İran hava sahası üzerinde birkaç uçuş yönlendirildi.

ING emtia stratejisi başkanı Warren Patterson bir notunda, "Bu raporlar doğru çıkarsa, daha fazla tırmanma korkusu ve petrol arz risklerinin gerçek arz kesintilerine yol açtığı bir duruma doğru potansiyel olarak yaklaştığımıza dair endişeler artacaktır" dedi.

Patterson, haberlerin İsrail'in İran'ın geçen hafta sonu gerçekleştirdiği insansız hava aracı ve füze saldırısına karşılık verdiğine dair endişelere yol açtığını söyledi.