Ons altın 2400 dolar üzerini test etti

İran'ın nükleer tesislerinin bulunduğu İsfahan eyaletinde patlamaların olduğu haberleri ile ons altın 2400 dolar/ons seviyesinin üzerine çıktı.

Isfahan bölgesinde bazı tesis ve üslerin füzeler ile vurulduğu yönündeki ABC News haberinin etkisiyle o9ns altın 2419,91 doları gördü.

İran devlet televizyonunun İsfahan üzerinde tespit edilen İHA'ların vurulduğunu, füze saldırısı olmadığını, nükleer tesislerin zarar görmediğini açıklamasının ardından fiyatlar bir miktar geri geldi.

Şu ana kadar İsrail, ABD veyaü İran'dan resmi bir açıklama gelmedi.

Ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,18 artışla 2383,64 dolardan işlem görüyor.