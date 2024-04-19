Apara Piyasalar İsrail-İran gerilimi bitcoin fiyatını geriletti
Giriş Tarihi: 19.4.2024 09:40 Son Güncelleme: 19.4.2024 09:45

İsrail-İran gerilimi bitcoin fiyatını geriletti

İsrail-İran gerilimi bitcoin fiyatını geriletti

İsrail'in İran'a saldırdığı haberleri çıkmasının ardından bitcoin fiyatları geriledi. Son yedi gün içerisinde yüzde 13 oranında değer kaybeden Bitcoin, 60 bin doların altına düştü.

Kripto para birimi Bitcoin, İsrail ordusunun İran'a saldırı düzenlediği haberlerinin ardından 60 bin doların altını gördü.

Orta Doğu'da gerilimin artması kripto para piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, söz konusu saldırı haberlerinin ardından ABD dolarının yükselmesiyle Asya seansında yüzde 5,6'dan fazla gerileyerek 59 bin 961 dolara düştü.

Bugün ise TSİ 08.30 itibarıyla 62 bin 59 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı yüzde 13'e yaklaştı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 73 bin 750 dolarla 14 Mart'ta kaydeden Bitcoin'in fiyatında yaklaşık 40 gündeki düşüş yüzde 15'i aştı.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da 3 bin doların altına indi. TSİ 08.30 itibarıyla Ethereum, 2 bin 997 dolar seviyesinde işlem gördü.

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İsrail-İran gerilimi bitcoin fiyatını geriletti
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