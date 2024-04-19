Apara Piyasalar Bitcon spt ETF'lerinden sermaye çıkışı sürüyor
Giriş Tarihi: 19.4.2024 08:49 Son Güncelleme: 19.4.2024 08:49

Bitcon spt ETF'lerinden sermaye çıkışı sürüyor

Bitcon spt ETF’lerinden sermaye çıkışı sürüyor

SoSoValue, Bitcon spt ETF'lerinden sermaye çıkışının devam ettiğini belirterek, dün toplam 4,38 milyon dolar net çıkış yaşandığını açıkladı.

SoSoValue'ya göre, Bitcoin spot ETF'lerinden dün toplam net çıkış 4,38 milyon dolar oldu. Grayscale ETF GBTC gün içinde 89,99 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, geçmişe dönük toplam net çıkış 1,66 milyar dolar oldu.

Günün en yüksek net girişine sahip Bitcoin spot ETF'si 37,39 milyon dolarlık net girişle Fidelity'nin ETF FBTC'si oldu; onu 18,76 milyon dolarlık net girişle BlackRock ETF IBIT izledi.

Bitcoin spot ETF'lerine kümülatif sermaye girişi 12,26 milyar dolar, yönetimleri altındaki varlık tutarı 53,06 milyar dolar oldu.

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Bitcon spt ETF'lerinden sermaye çıkışı sürüyor
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