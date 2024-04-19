Acer: AB’nin Rusya’dan LNG almaya ihtiyacı var

Financial Times'ın haberine göre, AB'nin enerji düzenleyicisi Acer, bir grup üye ülke Moskova'dan yakıt alımını yasaklamaya çalışsa da, bloğun enerji şokundan kaçınmak için hala Rus sıvılaştırılmış doğal gazını ithal etmesi gerektiği konusunda uyardı.

Bloğun enerji gözlemcisi Acer, Avrupa'nın Rus LNG'sinden yaptığı rekor ithalatı azaltma çabalarına "ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini" çünkü bu ülkeden gelen boru hattı gaz arzının yıl sonunda düşeceğini söyledi.

"Rusya'dan LNG ithalatının azaltılması kademeli adımlarla düşünülmelidir," diyen Acer, AB'nin enerji güvenliği ile gaz alımını keserek Rusya'nın mali durumuna darbe vurmayı dengelemesinin zorluğuna dikkat çekti.

AB, Rus boru hattı gazından uzaklaşmasını büyük ölçüde bu ülkeden ve diğer tedarikçilerden LNG alımlarını arttırarak dengeledi.

Rusya, geçen yıl toplam ithalatın %16'sını gerçekleştirerek ABD'den sonra AB'nin en büyük ikinci LNG tedarikçisi oldu. Bir veri sağlayıcısı olan Kpler'e göre, geçen yıl AB ülkeleri tarafından satın alınan 15,5 milyon ton Rus LNG'si, 2021'deki toplamdan yaklaşık yüzde 40 daha fazlaydı.