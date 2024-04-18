Ons ve gram altın psikolojik dirence yöneldi: İslam Memiş’ten yeni tahmin

Altın fiyatları bu hafta oldukça hareketli bir seyir izliyor. Ons başına altın fiyatları hafta içinde 2400 dolar seviyesine kadar yükselirken, altın gram fiyatı ise 2500 TL psikolojik bandının üzerini test etti. Bu fiyat hareketlerinde İsrail-İran geriliminin etkisi oldukça belirgin görünürken, gelecek dönemde bu gibi jeopolitik gelişmelerin etkileri altın fiyatları üzerinde takip edilecek.

ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Ons ve gram altın fiyatları hafta içinde tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons 2433 dolar düzeyini, altın gram fiyatı ise buradan esen rüzgarın etkisiyle 2529 TL'yi gördü.

Zirve seviyeleri dikkate alındığında ons tarafında 2024 yılında yüzde 17'lik bir prim dikkat çekti. Gram altın ise yatırımcısına aynı dönemde yüzde 28 kazandırdı.

İSLAM MEMİŞ'TEN YENİ ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Memiş'in ons altın tahmini dikkat çekti:

Ons altın tarafında 2375 dolar seviyesi var. Tatildeyken 2431 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Aynı günün akşamında ise 100 dolar geriledi. Artık bu yıl sonuna kadar 2600 dolar seviyesi önü kırıldıktan sonra yükselişler 3000 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Ons altın zaman zaman teknik olarak satışlar mutlaka yapacaktır. Düzeltme hareketleri olacaktır.

Jeopolitik gerilimleri de düşünürsek ons altın 2250 dolar seviyesine kadar satışlar devam edebilir. Ons altın tarafında orta ve uzun vadede yükselişler devam edecektir. Gram altın TL fiyatı 2600 TL seviyesinde. Tatildeyken 2700 lira seviyesine kadar yükseldi aynı gün 140 liralık satış yedi.

Ons altında 2250 dolar beklentim olduğu için gram altın da haliyle gerileyecek. İlk etapta 2500 lira seviyesi devamında 2450 lira seviyesine kadar gerileyebilir. Ons altın 2300 dolar altına düştüğünde gram altın yatırımcısı kademeli alımına başlayabilir.