Japonya ve ABD döviz piyasaları konusunda anlaştı

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Japonya ve ABD'nin döviz piyasaları konusunda yakın iletişim içinde olma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Suzuki, "Japonya'nın döviz kurlarının istikrarlı bir şekilde hareket etmesinin arzu edildiği, temelleri yansıttığı ve Japonya'nın aşırı döviz hareketlerine karşılık vereceği yönündeki görüşünü açıkladım" dedi.

IMF ve G20 finans liderleri toplantılarına katılmak üzere Washington'da bulunan Suzuki, "Görüşümüzün iyi anlaşıldığını düşünüyorum" ifaderini kullanırken, Japonya'nın yeni desteklemek için döviz piyasasına müdahale edip edemeyeceği sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı.

Ancak,Japonya'nın Uluslararası İşlerden Sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda da gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerin aşırı yen hareketleriyle başa çıkmak için herhangi bir seçeneği göz ardı etmeyeceğini söyledi.

Kanda, "Diğer ülkelerle her zaman çok sık görüş alışverişinde bulunuyoruz, bu nedenle Japonya'nın döviz politikası konusundaki duruşunun muhatapları tarafından iyi anlaşıldığını düşünüyorum" dedi.

Kanda, yendeki düşüşü yavaşlatmak için ortak müdahale olasılığı sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı.