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Giriş Tarihi: 18.4.2024 11:05 Son Güncelleme: 18.4.2024 11:05

ABD Dolarının euro ve yuan karşısında güçlenmesi bekleniyor

ABD Dolarının euro ve yuan karşısında güçlenmesi bekleniyor

Morgan Stanley Research analistleri, ABD Doları'nın kısa vadede euro ve yuan karşısında güçlenmesini bekliyor.

Morgan Stanley Research analistleri, ABD dolarının direncinin devam etmesini ve ABD'deki konjonktürün etkisiyle kısa vadede euro ve Çin yuanına karşı kazanımlar elde etmesini bekliyor.

Piyasa konsensüsünün şu anda dolar konusunda çok olumsuz olduğunu ifade eden analistler, "Doların giderek çok kutuplu hale gelen bir dünyaya rağmen devam etmesi beklenen baskın rezerv para statüsü, para birimine uzun vadeli destek sağlamalıdır" değerlendirmesini yaptılar.

Bu durumun Morgan Stanley'nin dolar için mevcut tercihini desteklediğini belirten analistler, "ncak konjonktürel faktörler ve değerlemeler nedeniyle zayıflık dönemleri beklenmelidir" tespitinde de bulundular.

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ABD Dolarının euro ve yuan karşısında güçlenmesi bekleniyor
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