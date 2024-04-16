Apara Piyasalar Fed'in ters repo imkanını kullanımı 3 yılın en düşük seviyesinde
Giriş Tarihi: 16.4.2024 09:02 Son Güncelleme: 16.4.2024 09:15

Fed'in ters repo imkanını kullanımı 3 yılın en düşük seviyesinde

Fed’in ters repo imkanını kullanımı 3 yılın en düşük seviyesinde

Fed'in ters repo imkanını kullanımı neredeyse 3 yılın en düşük seviyesine indi.

Fed'in ters repo imkanını kullanımı Pazartesi günü keskin bir düşüş gösterdi. Fed'in ters repo imkanını kullanımı, Cuma gününe göre 80,2 milyar dolar azalarak 327,1 milyar dolara geriledi. Bu, 19 Mayıs 2021'de 293 milyar dolar girişinden bu yana en düşük giriş seviyesine işaret etti.

Fed'in ters repo imkanı, merkez bankası tarafından tutulan Hazine tahvilleri ile teminatlandırılmış krediler yoluyla uygun firmalardan nakit alarak kısa vadeli faizlerin altına bir taban koymak için kullanılıyor. Fed'in elindeki tahvillerin azalmasına izin vererek finansal sistemden likiditeyi çekmesi nedeniyle girişler bir süredir daralıyor.

Curvature Securities'in başkan yardımcısı Scott Skyrm, Hazine'nin borç ihracını finanse etmek için ters repodan para çıktığını savundu.

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Fed'in ters repo imkanını kullanımı 3 yılın en düşük seviyesinde
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