Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,20 puan azalışla 9.762,99 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 61,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,90 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,96 ile ulaştırma oldu.

Analistler, hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıların küresel piyasalar üzerindeki etkilerinin devam ettiğini söyledi.

Orta Doğu'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle yüksek seyreden gerilim, İran'ın hafta sonu İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırmasıyla had safhaya çıktı.

İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarının sona ermesi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e, olası bir karşı saldırıda bulunması için destek vermeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki gerilimin azaldığını ifade eden analistler, hafta boyunca bölgedeki gelişmelerin yakından takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.