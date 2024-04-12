Altın fiyatları rekor tazeledi

Altın fiyatları tüm zamanların rekoruna imzasını attı. Ons altın 2400 dolar seviyesine yaklaştı. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı 2500 TL'yi aşarak zirvesini yeniledi.

ALTIN YENİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Altın fiyatları yönünü tayin edecek ABD enflasyon verisi açıklandı. Beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası altın ibresini aşağı kırmıştı. Altın bir yandan jeopolitik risklerin belirsizliklerinden destek buluyor. Düşüşler sonrası altın yönünü tekrar yukarı çevirerek yeni zirvesini gördü.

ALTIN FED RÜZGARIYLA YÜKSELDİ

2023 yılını 1961 TL'den kapatan gram altın fiyatı 2024 yılında Fed'in faiz indirim sürecine gireceği beklentisiyle ONS öncülüğünde yükseliş trendine girdi.

GRAM ALTIN 2024 YILINDA YÜZDE 29'UN ÜZERİNDE KAZANDIRDI

Ons altın 2400 dolar düzeyine yönelerek tüm zamanların rekorunu kırarken buradan esen rüzgarın etkisiyle altın gram fiyatı da 2530 TL'nin üzerini test etti. Böylece yıl başından bu yana gram altın yatırımcısına yüzde 29'un üzerinde getiri sağlamış oldu.