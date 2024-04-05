Fatih Karahan imzalı yeni banknotlar tedavüle girdi

Merkez Bankası, yeni banknotların bugünden itibaren tedavüle girdiğini açıkladı. Banknotlarda imza dışında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildiren TCMB, "Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir" dedi.

Bundan sonra 200 TL'lerde bulunan imzalarda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve yardımcısı Osman Cevdet Akçay bulunacak.

50 TL'lerde ise eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve yardımcısı Hatice Karahan'ın imzaları yer alacak.

İmzalar dışında banknotlarda herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Merkez Bankası yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar 5 Nisan 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 200 TL banknotlardaki imzalar, Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde düzenlenmiştir.

Ayrıca, Başkanlık görevinde Dr. Hafize Gaye Erkan'ın olduğu dönemde basımı gerçekleştirilen VII. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ile birlikte Dr. Hafize Gaye Erkan'ın imzaları yer almaktadır.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır.

Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir.