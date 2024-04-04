Apara Piyasalar Yerel seçimler öncesi yabancılar 267 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Giriş Tarihi: 4.4.2024 15:18 Son Güncelleme: 4.4.2024 15:19

Yerel seçimler öncesi yabancılar 267 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yerel seçimler öncesi yabancılar 267 milyon dolarlık hisse senedi aldı

2024 yerel seçimleri öncesi yabancılar tercihini Borsa İstanbul'dan yana kullandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 266,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri açıklandı. Açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Mart haftasında net 266,7 milyon dolarlık hisse senedi, 111,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 6,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Mart itibarıyla 34 milyar 36,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Mart'ta 34 milyar 69,9 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 219,6 milyon dolardan 2 milyar 386,1 milyon dolara ve ŞBS stokları 105,8 milyon dolardan 112,5 milyon dolara çıktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yerel seçimler öncesi yabancılar 267 milyon dolarlık hisse senedi aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz