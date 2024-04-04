Ons altın yeni zirveler oluşturmaya devam ediyor

Ons altın bu sabah 2.304,94 dolar seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı ve şu sıralarda 2300 dolar civarında yatay seyir izliyor. Altın son 1 ayda yüzde 17,28 ve yıl başından bu yana yüzde 14,12 yükseldi. Son 1 yıldaki yükseliş ise yüzde 12,70.

Fed Başkanı Powell'ın borçlanma maliyetlerini "bu yılın bir noktasında" düşürmeye başlamanın uygun olacağına dair verdiği güvenin etkisiyl gümüş fiyatı da neredeyse son üç yılın en yüksek seviyesine kadar yükseldi.

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, "Bu şekilde devam edersek kesinlikle bir tür hava cebi olması gerektiğini düşünüyorum ya da bir düzeltmeye gireceğiz. Hareketi buna bağlamak için açık ve herkesin ulaşabileceği özellikle iyi, temel bir neden yok gibi görünüyor" dedi.

Spot gümüş, ons başına 27,3355 dolarla Haziran 2021'den bu yana en yüksek gün içi seviyesine ulaştıktan sonra 27,15 dolar seviyesinden işlem görüyor.