New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,55 artarak 39.343,29 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,62 artışla 5.244,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kazançla 16.418,56 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayısı geçen hafta beklenenden fazla artışla 221 bine çıkarken, 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'nin dış ticaret açığı, şubatta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 68,9 milyar dolara çıktı. Geçen yıl nisan ayından sonraki en yüksek seviyesini gören dış ticaret açığının 66,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.