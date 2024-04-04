Bankacılık sektörünün kredi hacmi 12 trilyon 877 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 29 Mart itibarıyla 165 milyar 871 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 710 milyar 922 milyon liradan 12 trilyon 876 milyar 793 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 45 milyar 848 milyon lira azalarak 15 trilyon 461 milyar 318 milyon liraya geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 623,5 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 29 Mart itibarıyla 11 milyar 696 milyon lira artışla 1 trilyon 623 milyar 501 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 444 milyar 533 milyon lirası konut, 92 milyar 796 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 86 milyar 172 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 18 milyar 127 milyon lira artarak 1 trilyon 592 milyar 788 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 4,1 artışla 1 trilyon 376 milyar 603 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 593 milyar 567 milyon lirasını taksitli, 783 milyar 36 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 711 milyon lira artarak 197 milyar 543 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 160 milyar 897 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 621 milyon lira azalarak 2 trilyon 740 milyar 77 milyon lira oldu.