ABD’li yatırım şirketinden dolar ve altın yorumu: Anomali

Bridgewater Associates yöneticisi Karen Karniol-Tambour, dolar ve altındaki son değerlenmelerin "anomali" olduğunu ve doların ABD'nin bütçe açığı nedeniyle bu kadar güçlü olmaması gerektiğini söyledi.

Dolar endeksi bu yıl yaklaşık %3 artış gösterdi.

Karniol-Tambour yaptığı açıklamada, Reuters anketinin güçlü ABD dolarının yakın vadede statükoyu koruyacağını gösterdiğini, piyasaların Fed'in ilk faiz indiriminin bu yılın ikinci yarısına ertelenmesi olasılığına hazırlandığını söyledi. Jeopolitik korkuların altında yüksek fiyatlarınaçıklayabileceğini de sözlerine ekledi.

Altın fiyatı bu yıl şimdiye kadar %11,5 artarak ons başına 2.299,17 dolara yükseldi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın istihdam artışları ve beklenenden yüksek enflasyona ilişkin son okumaların bu yıl ekonomi politikasının genel resmini önemli ölçüde değiştirmediğini yinelemesinin ardından altın fiyatı rekor seviyeye ulaştı.

Karniol-Tambour, ABD hisse senetlerini tahvillere tercih ettiğini söyledi, ancak nedenlerini detaylandırmadı.