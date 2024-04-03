Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Merkez bankalarının, bu yıl başlanması beklenen faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızına dair belirsizlikler devam ederken, açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısı da şubatta, bir önceki aya kıyasla 8 bin artarak 8 milyon 756 bine yükselirken, fabrika siparişleri de aynı dönemde yüzde 1,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Analistler, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret ettiğini belirterek, bu durumun Fed'in faiz indirimleri konusunda aceleci davranmayacağına ilişkin beklentileri beslediğini ifade etti.

Bugün Powell'ın gerçekleştireceği açıklamalardan bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere ABD'de açıklanacak verilerin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Öte yandan, Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, açıklamalardaki temkinli mesajlar risk iştahının azalmasında etkili oluyor. Dün, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Cleveland'lı mevkidaşı Loretta Mester, bankanın 2024'te hala üç kez faiz indirimi yapmasını beklediklerini ancak borçlanma maliyetlerini düşürmeye başlamak için acelelerinin olmadığını dile getirdi.

Mester, para politikası toplantısı için ön yargıda bulunmayacağını ancak haziranda faiz indirimi ihtimalini de masadan kaldırmadığını vurguladı.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 104,7 seviyesinde bulunurken, söz konusu gelişmelerin ardından tahvil piyasalarında satış ağırlık seyir izlendi. ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi dün gün içinde yüzde 4,4'ün üzerine çıkarak kasımdan bu yana en yüksek seviyesini test ettikten sonra günü yüzde 4,35'in üzerinden tamamladı. Şu sıralarda da yüzde 4,36'da bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise güçlü dolar ve yükselen tahvil faizlerine karşın yükseliş eğilimini üst üste 7. işlem gününe taşırken, bugün 2 bin 288,5 dolarla rekor kırdı. Analistler, bu yıl içinde küresel bazda önemli merkez bankalarının faiz indirimlerinin başlayacağına ilişkin beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini kaydederek, faiz indirimlerinin tarihlerine ilişkin olası ötelenmelere karşın altına olan iştahın güçlü kalmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Dün yükseliş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı 89 doların üzerine çıkarak ekimden bu yana en yüksek seviyesini test ederek, enflasyon endişelerini beslemeye devam etti. Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 88,7 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki artışla birlikte Phillips 66, ExxonMobil, Pioneer Natural Resources, ConocoPhlips ve Occidental gibi enerji şirketlerinin hisseleri de yüzde 1,5 ila yüzde 4 arasında değer kazandı.

Bitcoin'in fiyatı Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle dün 65 bin doların altına düştü. Bitcoin'in fiyatının gerilemesiyle kripto para ile ilişkili hisselerdeki değer kaybı da dikkati çekti. Coinbase'in hisse fiyatı yüzde 2,5 azaldı. Bitcoin şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 66 bin 320 dolardan alıcı buluyor.

Öte yandan, bugün, Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından dünyanın en büyük çip üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.'nun (TSMC) sahillere yakın bazı fabrikalarında çalışanları tahliye ettiği ve üretimi durdurduğuna yönelik haber akışı da gündemin odağında bulunuyor.

Dün New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,95 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,72 değer kaybederken, Dow Jones endeksi de yatay bir seyir izledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün negatif seyir hakim olurken, bugün gözler Avro Bölgesinde öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi.

Analistler, söz konusu öncü enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) atacağı adımlara ilişkin para piyasalarında oluşan fiyatlamalar üzerinde de etkili olabileceğini söyledi.

Öte yandan, dün ECB'nin açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,1'e indi.

Almanya'da dün açıklanan öncü enflasyon verilerine göre, martta yıllık TÜFE yüzde 2,2'ye inerek, Nisan 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,22, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,92 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında da satıcılı seyir hakim olurken, Tayvan'da yaşanan deprem felaketinin ardından TSMC'nin bazı fabrikalarında çip üretimine ara verdiğine yönelik haber akışının özellikle otomotiv, teknoloji ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketler üzerinde baskı oluşturduğu görülüyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksine (PMI) martta 52,7'ye yükselerek art arda 15 ay genişleme kaydetti. Japonya'da ise hizmet sektörü PMI martta 54,1 ile beklentilerin altında kaldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybıyla 9.040,87 puandan tamamlarken, bugün gözler enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 3,67 artacağını tahmin ediyor.

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 32,0525'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,0480 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı TÜFE

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı TÜFE

15.15 ABD, mart ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, mart ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, mart ayı ISM hizmet sektörü PMI

19.10 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması