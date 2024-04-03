Küresel petrol arzı endişesi Brent petrolün fiyatını yükseltti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda düşüşe işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının artışını sürdürmesi bekleniyor.

Jeopolitik gerilim ve arz endişelerinin etkisiyle son 5 ayın en yüksek seviyesini test eden petrol fiyatları, piyasalarda Rusya'nın petrol ihracatının daha fazla düşebileceği ihtimalinin güçlenmesiyle destek bulmaya devam ediyor.

İran'ın, Şam'daki büyükelçiliğine yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, piyasa koşullarını ve taraf ülkelerin mevcut üretim politikasına uyumunu değerlendirmek üzere bugün gerçekleştireceği toplantıda, gelecek dönem üretim politikasına ilişkin herhangi bir tavsiyede bulunması beklenmiyor.

Brent petrolde teknik olarak 89,21 ile 89,49 dolar aralığının direnç, 88,93 ile 88,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.