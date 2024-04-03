Dolar endeksi teknik bir gerileme yaşıyor

Dolar, Pazartesi günü tahminlerin üzerinde gelen ISM imalat verileri ve Salı günkü güçlü ABD JOLTs iş ilanları ve fabrika siparişleri verilerinin ardından, tüccarların Başkan Jerome Powell da dahil olmak üzere birkaç Fed yetkilisinin daha sonra yapacağı konuşmalar öncesinde duraklamasıyla 20 haftanın en yüksek seviyesinden geri çekildi.

Brown Brothers Harriman'ın kıdemli piyasa stratejisti Elias Haddad, doların ISM verilerinden bu yana elde ettiği kazançların çoğunu geri verdiğini söyledi.

Ancak, iki ve 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinin son zamanların en yüksek seviyelerine yakın seyrettiği göz önüne alındığında, bu geri çekilmenin temellerden ziyade daha teknik göründüğünü ifade etti.

Dolar Endeksi (DXY) şu sıralarda 104,827 seviyesinde yatay seyir izliyor