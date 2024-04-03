ABD’li dev bankadan çok konuşulacak dolar tahmini: 30 liranın altına düşecek

ABD'nin köklü bankalarından Wells Fargo, dolar kuru için yeni tahminde bulundu. Türk lirasının değer kazanacağı öngörüsünde bulunan Wells Fargo, dolar/TL'nin 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren düşeceğini kaydetti.
DOLAR KURU 2025'TE GERİLEYECEK
ABD merkezli 172 yıllık Wells Fargo, yayımladığı "Uluslararası Ekonomik Görünüm: Ocak 2024" raporunda dolar kuru için dikkat çeken analizde bulundu. Banka, yerel seçimler sonrasında Türk lirasına ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşlerini artan bir inançla yenilediklerini belirtti.
DOLAR/TL KURU 30 LİRANIN ALTINA DÜŞEBİLİR
Türk lirasına ilişkin olarak iyimser açıklamalarda bulunan banka, dolar kurunun 2025 yılında 30 liranın altına ineceği görüşünü de tekrarladı.
PARASAL SIKILAŞMAYA DİKKAT ÇEKTİ
Yerel seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte 4 yıl seçimsiz döneme girilmesi ve ekonomi politikasında ortodoks duruşun devamıyla birlikte Türk Lirası'nda uzun vadeli yapıcı görüş öne süren banka, Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma döngüsünün piyasa katılımcılarına Türk varlıklarına eğilimi artırdığını da ifade etti.
"TL DAHA GÜÇLÜ OLACAK"
Banka yaptığı açıklamada "Bize göre döviz kurlarının birbirine yakınsaması ve dolar priminin azalması, liranın gelecekteki değerine ilişkin artan iyimserliği yansıtmaktadır. Lira için, yerel siyasi dinamiklerin iyileşmesi, güvenilir bir para otoritesinin bağımsızlığı ve Türkiye'nin demokratik sistemine müdahale edilmemesi kombinasyonu, zaman içinde daha güçlü bir para birimi ile sonuçlanmalıdır. Bu anlamda, daha önce de belirttiğimiz gibi, Türk lirası için yapıcı görüşümüzü bu kez daha yüksek bir inançla yineliyor ve Türkiye'nin para birimi sorunlarının en kötüsünün muhtemelen geçmişte kaldığına inanıyoruz" dedi.
Dolar/TL kurunda ara sıra volatilite nöbetlerinin olabileceğine dikkat çeken Wells Fargo, TL'nin yıl sonuna kadar güçlenme eğiliminde olabileceğine inandıklarını söyledi.