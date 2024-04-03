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Giriş Tarihi: 3.4.2024 13:58 Son Güncelleme: 3.4.2024 13:58

ABD ve Almanya devlet tahvili getirilerinde düşüş bekleniyor

ABD ve Almanya devlet tahvili getirilerinde düşüş bekleniyor

Merkez Bankaları'nın faiz indirimine başlama olasılığı sonrasında ABD ve Almanya devlet tahvili getirilerinde düşüş bekleniyor.

Aramea Asset Management, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlama olasılığı nedeniyle on yıllık ABD Hazine ve Almanya Bund getirilerinin 6 aylık bir ufukta düşmesini bekliyor.

Aramea Asset 6 ay içinde 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisinin %4,00 ve 10 yıllık Alman Bund getirisinin %2,25 olacağını tahmin ediyor.

Bununla birlikte, Alman Bund getirilerindeki artan vade priminin Bund getirileri için aşağı yönlü potansiyeli sınırladığı da belirtildi.

Aramea Asset, 10 yıllık Alman Bund getirisi %2,40-%2,50 seviyesine yükseldiğinde portföylerindeki süreyi artırmaya hazır olduğunu vurguladı.

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ABD ve Almanya devlet tahvili getirilerinde düşüş bekleniyor
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