Rusya ikinci çeyrekte petrol üretimini kısacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ayrıca, Rus petrol şirketlerinin ülkenin toplam petrol üretimindeki paylarıyla orantılı olarak üretimi azaltacaklarını söyledi.

Rusya Nisan ayında üretimini 350.000 varil daha azaltacak ve ihracatını 121.000 varil azaltacak. Mayıs ayında ise ilave üretim kesintisi 400,000 varil ve ihracat kesintisi 71,000 varil olacak. Haziran ayında ise tüm ilave kesintiler petrol üretiminden yapılacak.

Rusya, ilk çeyrekte ham petrol ve akaryakıt ihracatını toplam 500.000 varil azalttı.

Rusya şu anda yaklaşık 9,5 milyon varil ham petrol üretmekte.

Novak, "Bu (üretim kesintilerinin derinleştirilmesi), tüm ülkelerin (OPEC+ anlaşması kapsamındaki üretim kesintilerine) eşit şekilde katkıda bulunması için alınan bir önlemdir. Hatırlayacağınız üzere, (üretimi) diğer ülkelerin azalttığı oranda, hacimde azaltmadık. İhracatta bir azalma yaşadık. Artık ihracat yerine üretimi azalttığımız bir döneme girdik" dedi.