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Giriş Tarihi: 28.3.2024 10:33 Son Güncelleme: 28.3.2024 10:33

Yen'in ABD doları karşısında güçlenmesi öngörülüyor

Yen’in ABD doları karşısında güçlenmesi öngörülüyor

Nomura Holdings'in ticaret ve yatırım bankacılığı başkanı Christopher Willcox, yılın ilerleyen dönemleri için Yen'in ABD doları karşısında güçleneceği öngörüsünde bulundu.

Nomura Holdings'in ticaret ve yatırım bankacılığı başkanı Christopher Willcox'a göre, yen bu yılın ilerleyen dönemlerinde dolar karşısında güçlenmesini bekliyor.

Willcox, Bloomberg TV'ye verdiği bir röportajda "Yenin ABD doları karşısında 140'a doğru geri dönmesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha güçlü bir yen, öncelikle Fed'in yolun ilerisinde gevşemesinin ve biraz daha sıkı Japonya politikasının gücünden kaynaklanacaktır" dedi.

Willcox, "Merkez bankaları piyasayı şaşırtabilecekleri zaman müdahale etme eğilimindedir. Şu anda hepimiz bunun hakkında konuşuyoruz, bu yüzden harekete geçmektense konuşmayı tercih edeceklerini düşünüyorum, ama tabii ki asla bilemezsiniz." dedi.

USD/JPY şu sıralarda düne göre yüzde 0,02 artışla 151,35 seviyesinden işlem görüyor.

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Yen'in ABD doları karşısında güçlenmesi öngörülüyor
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