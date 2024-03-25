Apara Piyasalar Japon Yeninde değer düşüklüğü devam edebilir
Giriş Tarihi: 25.3.2024 12:17 Son Güncelleme: 25.3.2024 12:52

Japon Yeninde değer düşüklüğü devam edebilir

Japon Yeninde değer düşüklüğü devam edebilir

RBC BlueBay Asset Management yetkilisi Mark Dowding, Japon Yeninde değer düşüklüğünün devam edebileceğini öngördü.

RBC BlueBay Asset Management baş yatırım yetkilisi Mark Dowding, Japon yeninde değer düşüklüğünün devam edebileceğini söyledi.

"Birçok açıdan, yenin değerinin düşük olması o kadar aşırı ki, bu durum Japonya'da fiyatları yükselten bir faktör haline geliyor" değenlendirmesini yapan Dowding, Japonya Merkez Bankası'nın negatif faiz oranı politikasından çıkma kararının ardından yenin zayıfladığını, "yatırımcıların bu politika eylemlerinin sembolik önemine rağmen, şu anda yen sahiplerinin maruz kaldığı negatif taşıma dezavantajını çok az azalttığı sonucuna vardığını" ifade etti.

USD/JPY %0,16 düşerek 151,19 seviyesine geriledi ve Cuma günü 151,865 seviyesine ulaşmıştı.

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Japon Yeninde değer düşüklüğü devam edebilir
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