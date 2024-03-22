New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 azalışla 39.774,06 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 kazançla 5.242,48 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 azalışla 16.387,83 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceğine dair devam eden iyimserlikle dün rekor seviyelere çıkan endeksler, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.

Dün New York borsasındaki ilk işlem gününe güçlü bir başlangıç yapan Amerikan sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit'in hisseleri bugün ise yüzde 6 geriledi.

Tesla'nın hisseleri, satış büyümesinin yavaşlaması nedeniyle Çin'deki elektrikli araç üretimini azalttığına dair haberin ardından yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.

Dün yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar açıklayan ABD'li kargo ve lojistik şirketi FedEx'in hisseleri, yüzde 8'in üzerinde yükseldi.

Kanada merkezli spor giyim şirketi Lululemon'un hisseleri ise Kuzey Amerika'daki büyüme yavaşladığı için zayıf görünüm tahmini nedeniyle yüzde 15'e yakın değer kaybetti.

ABD'li spor ürünleri şirketi Nike'nin hisseleri de Çin'de satışların yavaşlaması ve zayıf görünüm bildirmesi nedeniyle yaklaşık yüzde 8 geriledi.