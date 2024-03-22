BIST 100’de hedef 14.000

SÜMEYYE TUNCER - APARA.COM.TR
Borsa İstanbul, Merkez Bankası'nın faiz kararı ardından 9.000 puan eşiğini aştı. TCMB'nin 'kararlılık' mesajıyla attığı faiz adımı sonrası borsa rekor kırdı. BIST 100 Endeksi 9.000 puanın üstünde seyrine devam ederken hisse senedi yatırımcısı yeni rekorlar gelecek mi merak ediyor.
BORSA İSTANBUL 9.000 PUANI AŞTI
Merkez Bankası'nın beklentiler üzerinde gelen faiz kararı bankacılık hisselerine yaradı. TCMB 500 baz puan artırımına gitme kararını açıklamasının peşinde bankacılık hisseleri yüzde 4'ün üzerinde yükseldi. Buradan aldığı destekle BIST 100 Endeksi'de 9.000 puan eşiğini aştı. Endeks, günü yüzde 2,07 değer kazancıyla 9.140,70 puandan tamamladı.
BIST 100 İÇİN HEDEF 14.000
Borsa İstanbul 9.000 puanı aştıktan sonra gözler 10.000 puana çevrildi. Pay senedi yatırımcıları borsada yeni rekorlar gelecek mi merak ediyor. A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, merak edilenleri açıkladı:
Merkez Bankası dün şahin bir duruş sergileyerek politika faizini yüzde 50'ye çıkardı. Karar sonrasında Borsa İstanbul'da bankacılık sektörü öncülüğünde bir yükseliş gördük. BIST 100 endeksi 9000 puanı aştı. Peki borsada 10.000 puan seviyesini de görür müyüz?
Ben borsada 10.000 puanın üzerini de göreceğimiz kanaatindeyim. Yıl içerisinde BIST 100 Endeksi tarafında dolar bazında 400 dolar civarı, TL bazında da 14.000'e yakın rakamların görülebileceğini düşünüyorum.
Borsada öne çıkan sektörler neler?
Bu tarafta özellikle yabancıların ilgi duyduğu sektör ve şirketlerin ön plana çıkmasını bekliyoruz. Burada mali sektör, bankacılık, ziraat, sigorta, faktoring, perakende, havacılık, otomotiv, petro-kimya sektörü ve holdingler (Türkiye'nin büyük holdinglerinin olduğu grup) bunlar biraz daha ön planda olması muhtemel sektörler.
Yatırımcıların borsaya ilgisini nasıl yorumluyorsunuz?
Borsaya bir ilgi var. Özellikle pandemi sonrası bu ilgi çok net ortaya çıktı. Çünkü pandemi öncesinde yaklaşık 1 milyon 300 bin olan yatırımcı sayısı pandemi dönemiyle beraber 8,5 milyona kadar çıktı. Günümüzde de 8 milyonun üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki dönemde borsanın enflasyona karşı korunma açısından ciddi bir alternatif olacağını düşünüyorum. Bunun da ilgiyi artıracağı kanaatindeyim. Özellikle yılın 2. yarısında yeniden halka arzların yoğunlaşmasıyla beraber bu taraftaki hesap sayısının da yatırımcı sayısının da portföy büyüklüğünün de artacağı kanaatindeyim.
"YABANCI GİRİŞİ HIZLANACAK"
Yabancılar yılbaşından itibaren sınırlı da olsa çıkış gerçekleştirdi. Özellikle Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrasında yabancının da enflasyon konusunda Merkez Bankası'nın kararlılığını anladığı kanaatindeyim. Özellikle seçimler geride kaldıktan sonra bayram tatilini de göz önünde bulundurmak lazım. 1 haftalık bir dönem. Seçim ve bayramı geride bıraktıktan sonra Nisan ayının ortalarından itibaren yabancı girişlerinin de yeniden hız kazanacağını düşünüyorum.
Borsada orta ve uzun vadedeki hedef tahminleriniz nelerdir?
Orta vade için önümüzdeki 1 aylık dönemi kastediyorsak çift haneli binlik rakamlar yani 10.000 ve üzerindeki rakamları burada test edeceğimiz kanaatindeyim. Uzun vadede ise dolar bazında 400 dolar civarı TL bazında ise 14.000 seviyesinin görülebilir.