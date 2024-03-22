BIST 100’de hedef 14.000

BIST 100 İÇİN HEDEF 14.000

Borsa İstanbul 9.000 puanı aştıktan sonra gözler 10.000 puana çevrildi. Pay senedi yatırımcıları borsada yeni rekorlar gelecek mi merak ediyor. A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, merak edilenleri açıkladı:

Merkez Bankası dün şahin bir duruş sergileyerek politika faizini yüzde 50'ye çıkardı. Karar sonrasında Borsa İstanbul'da bankacılık sektörü öncülüğünde bir yükseliş gördük. BIST 100 endeksi 9000 puanı aştı. Peki borsada 10.000 puan seviyesini de görür müyüz?

Ben borsada 10.000 puanın üzerini de göreceğimiz kanaatindeyim. Yıl içerisinde BIST 100 Endeksi tarafında dolar bazında 400 dolar civarı, TL bazında da 14.000'e yakın rakamların görülebileceğini düşünüyorum.

Borsada öne çıkan sektörler neler?

Bu tarafta özellikle yabancıların ilgi duyduğu sektör ve şirketlerin ön plana çıkmasını bekliyoruz. Burada mali sektör, bankacılık, ziraat, sigorta, faktoring, perakende, havacılık, otomotiv, petro-kimya sektörü ve holdingler (Türkiye'nin büyük holdinglerinin olduğu grup) bunlar biraz daha ön planda olması muhtemel sektörler.

Yatırımcıların borsaya ilgisini nasıl yorumluyorsunuz?

Borsaya bir ilgi var. Özellikle pandemi sonrası bu ilgi çok net ortaya çıktı. Çünkü pandemi öncesinde yaklaşık 1 milyon 300 bin olan yatırımcı sayısı pandemi dönemiyle beraber 8,5 milyona kadar çıktı. Günümüzde de 8 milyonun üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki dönemde borsanın enflasyona karşı korunma açısından ciddi bir alternatif olacağını düşünüyorum. Bunun da ilgiyi artıracağı kanaatindeyim. Özellikle yılın 2. yarısında yeniden halka arzların yoğunlaşmasıyla beraber bu taraftaki hesap sayısının da yatırımcı sayısının da portföy büyüklüğünün de artacağı kanaatindeyim.