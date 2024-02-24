Apara Piyasalar ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Giriş Tarihi: 24.2.2024 10:17 Son Güncelleme: 24.2.2024 10:30

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 6 adet artarak 503'e yükseldi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Şubat tarihleri arasında bir önceki haftaya göre 6 adet artarak 503 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 97 adet azaldı.

Perşembe gününü 82,86 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 81,62 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 76,49 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,61 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
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