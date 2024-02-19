BofA 5 Türk bankası için hedefi yükseltti

Bank of America, Türk bankalarının hedef fiyatlarında güncellemeye gitti. Bu ayın başlarında Goldman Sachs da Türk bankaları için kazanç tahminlerini yükseltmişti.

TÜRK BANKALARI İÇİN HİSSE BAŞINA KAZANÇ TAHMİNLERİ YÜZDE 14 ORANINDA YÜKSELTİLDİ

BofA analisti David Taranto, "geçiş yılı" olarak adlandırdığı 2024'ün ikinci yarısında sektörde bir toparlanma beklentisine atıfta bulunarak, özel bankaların "yeniden değerlenmeye hazır" olduğunu yazdı.

Taranto, Türk bankaları için hisse başına kazanç tahminlerini 2024-2026 yılları için ortalama yüzde 14 oranında yükseltti.

BOFA, LİRA BAZINDA YÜZDE 57 GETİRİ ÖNGÖRDÜ

İlk çeyrekteki "sessiz" kârlılığın Haziran ayından sonra hızlı bir toparlanma ile telafi edileceğini yazan analiste göre gelecek yıl enflasyonun gerilemesi ve defter değeri artışının yıllık kârı geride bırakacak olması nedeniyle "umut verici" görünüyor.

BofA, lira bazında yüzde 57 getiri ve özel bankalar için yüzde 20 dolar getirisi öngördü.

Bu ayın başlarında Goldman Sachs da Türk bankaları için kazanç tahminlerini yükseltmişti.

BofA, Akbank, Garanti, Yapı Kredi ve İş Bankası için alım tavsiyesini korurken, Vakıfbank için endeks altı tavsiyesine devam etti.

BOFA 5 TÜRK BANKASI İÇİN HEDEFİ YÜKSELTTİ

Bank of America'nın analizinde yeni hedef fiyatlar şöyle sıralandı: