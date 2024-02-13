Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 486,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 16.486 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.583 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 31.389 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 9.968 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.680 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0770'te seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğun bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildiğini bildirdi.

Bugün Avrupa'da açıklanacak ZEW beklenti endekslerinden alınacak sinyaller de önem taşırken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürüyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de aralık ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 3,8 ile beklentilerin altında gerçekleşti.