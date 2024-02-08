Irak’ın güneyindeki petrol sahası geliştirilecek

Irak hükümeti, Rus enerji şirketi "Gazprom Neft"in ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde petrol sahasını geliştirme projesini uygulaması yönünde karar aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, dünkü haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Buna göre Gazprom Neft, Zikar vilayetindeki Nasiriye Petrol Sahası'nı geliştirme projesini hayata geçirecek.

Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, 13 Ekim 2023'te Rusya'da Gazprom Neft yetkilileriyle bir araya gelerek, Irak'taki petrol ve enerji sanayisinin geliştirilmesini görüşmüştü.

Rus enerji şirketleri Lukoil ve Gazprom Neft, 2012'de Irak'ın kuzeyinde enerji pazarına girmişti. Rusya'nın Irak'taki faaliyetleri 2014 yılından itibaren hız kazanmıştı.

Gazprom Neft, Vasıt vilayetindeki Bedre Petrol Sahası'nda da çalışmalarını yürütüyor.