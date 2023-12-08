Yende ralli sürüyor

Japonya Merkez Bankası'nın erken bir faiz artışına gidebileceği beklentisiyle Japon yeninde ralli ikinci güne taşınıyor.

New York işlemlerinde bir ara dolara karşı %4'e kadar değer kazanan yen sabah saatlerinde de bir ara günlük %1,1 yükselişle işlem gördü.

Harekette spekülatörlerin yene yönelik kötümser pozisyonlarını kapaması etkili oldu.

ABD istihdam verisinin düşük gelmesinin daha fazla dolar satışını tetikleyebileceğini belirten Daiwa Securities Kıdemli Kur Stratejisti Yukio Ishizuki'ye göre dolar/yen kurunda 141 seviyesi ufukta gözüktü.

Perşembe günü erken saatlerde Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın parlamenterlere yıl sonunda işlerinin daha zor olduğunu söylemesi bankanın negatif faizden beklenenden erken çıkabileceği tahminlerini kuvvetlendirdi.

Banka 19 Aralık'ta faiz kararını açıklayacak.